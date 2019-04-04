Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Армия фельдмаршала Хафтара в Ливии начала наступление на удерживаемую правительством столицу - Триполи. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал прекратить эскалацию

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи — столица страны управляется Правительством национального единства (ПНА). Армия Хафтара уже установила контроль над городами Сабрата и Сурман — это примерно в 60 километрах к западу от столицы, передает SkyNewsArabia.

Приказ наступать на Триполи Хафтар отдал в преддверии нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН.

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