Минздрав Ливии сообщил о гибели 11 человек в столкновениях на юге Триполи

Минздрав Ливии сообщил о гибели 11 человек в столкновениях на юге Триполи

В результате столкновений между вооруженными силами правительства национального согласия (ПНС) Ливии и войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге Триполи погибли 11 человек, еще 23 пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В ведомстве не уточнили, были ли погибшие и пострадавшие военнослужащими или мирными жителями.

Ранее министерство сообщало, что в результате столкновений погибли более 20 человек.

Возглавляющий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар анонсировал наступление на Триполи 4 апреля, заявив о намерении очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа. 7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева».