Политика , 12:13
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Военное наступление в Ливии. Главное
В Ливии антиправительственная армия начала наступление на столицу страны Триполи. С 2011 года в стране не сформировано единое правительство, выборы президента в ноябре 2018 года были в очередной раз перенесены
Что случилось
- Ливийская национальная армия (ЛНА — военная организация, созданная в 2011 году и выступающая против правительства) под командованием Халифа Хафтара объявила о начале наступления на столицу страны Триполи.
- Триполи находится под контролем правительства национального единства (ПНЕ, образовано в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН, является международно-признанным, легитимным правительством Ливии. — РБК).
- ЛНА заявила, что цель операции — освободить столицу из-под контроля «незаконных формирований».
- По данным SkyNewsArabia, армия под командованием Хафтара уже без боя взяла под контроль города Сабрата, Сурман и Гарьян недалеко от Триполи. Утром 5 апреля начались первые столкновения с отрядами, обороняющими столицу. Двое военных ЛНА получили ранения.
- Глава ПНЕ премьер-министр Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и санкционировал применение ВВС для «защиты гражданского населения».
- На середину апреля назначен очередной раунд мирных переговоров под эгидой ООН об урегулировании ситуации в Ливии.
- Весной в стране должны состояться президентские выборы. Об этом удалось договориться в ноябре 2018 года в Палермо. Одним из возможных кандидатов на пост президента называют командующего ЛНА Халифа Хафтара.
Кто контролирует власть в Ливии
С 2011 года, когда был свергнут глава страны Муаммар Кадаффи, так и не удалось сформировать единый орган управления Ливией.
- Запад страны и столицу контролирует ПНЕ во главе с премьер-министром Сараджем. Его поддерживает ООН, западные страны, Турция и Катар.
- Восток и часть юга находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Хафтаром, которого поддерживают ОАЭ и Египет.