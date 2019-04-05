Военное наступление в Ливии. Главное

В Ливии антиправительственная армия начала наступление на столицу страны Триполи. С 2011 года в стране не сформировано единое правительство, выборы президента в ноябре 2018 года были в очередной раз перенесены

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Что случилось

Ливийская национальная армия (ЛНА — военная организация, созданная в 2011 году и выступающая против правительства) под командованием Халифа Хафтара объявила о начале наступления на столицу страны Триполи.

Триполи находится под контролем правительства национального единства (ПНЕ, образовано в 2015 году при поддержке Совета безопасности ООН, является международно-признанным, легитимным правительством Ливии. — РБК).

ЛНА заявила, что цель операции — освободить столицу из-под контроля «незаконных формирований».

По данным SkyNewsArabia, армия под командованием Хафтара уже без боя взяла под контроль города Сабрата, Сурман и Гарьян недалеко от Триполи. Утром 5 апреля начались первые столкновения с отрядами, обороняющими столицу. Двое военных ЛНА получили ранения.

Глава ПНЕ премьер-министр Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и санкционировал применение ВВС для «защиты гражданского населения».

На середину апреля назначен очередной раунд мирных переговоров под эгидой ООН об урегулировании ситуации в Ливии.

​Весной в стране должны состояться президентские выборы. Об этом удалось договориться в ноябре 2018 года в Палермо. Одним из возможных кандидатов на пост президента называют командующего ЛНА Халифа Хафтара.