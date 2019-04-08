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Единственный действующий аэропорт Триполи приостановил работу после удара

Контролирующее Триполи правительство национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем приняло решение о закрытии международного аэропорта Митига, расположенного к востоку от ливийской столицы, сообщает Reuters.

Источник турецкой газеты Dailsy Sabah утверждает, что ни одна из сторон продолжающегося в Ливии конфликта не взяла на себя ответственность за удар, повредивший ВПП аэропорта. Жертв, по данным источника издания, в результате удара не было. По данным Sky News Arabia, удар был нанесен самолетом Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее сообщалось, что наступающие на Триполи части ЛНА взяли под свой контроль аэропорт Триполи в районе Каср-Бен-Гашир, эксплуатация которого была прекращена в начале 2018 года. 6 апреля ЛНА объявила о введении бесполетной зоны для боевых самолетов на западе страны.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не был сформирован единый центр управления: власть находится в руках нескольких группировок. Запад страны со столицей Триполи контролирует созданное в декабре 2015 года под эгидой ООН ПНЕ. Власть на востоке страны и частично на юге Ливии находится в руках избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как правительство в Тобруке. Ее поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром.

Теги: Триполи, Ливия
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