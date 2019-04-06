Совбез ООН потребовал прекратить военные действия в Ливии

В Совбезе ООН считают, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем и призывают силы Ливийской национальной армии остановиться. Ранее силы фельдмаршала Хафтара захватили аэропорт в Триполи

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Совет безопасности ООН призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии, передает Reuters.

«Совет призвал ЛНА остановить все военные действия», — зачитал заявление организации постпред Германии Кристоф Хойсген. В Совбезе ООН также призывают противоборствующие стороны к деэскалации. «Военного решения конфликта не может быть», — говорится в заявлении Совбеза.

ЛНА была создана в 2011 году, эта военная организация выступает против правительства страны. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на ливийскую столицу Триполи. На следующий день силы ЛНА сообщили, что захватили международный аэропорт Триполи и два города, расположенных рядом со столицей — Тархуну и Эль-Азизию. При этом, по словам представителя ЛНА, силы Хафтара потеряли пять человек.

В ЛНА заявляют, что намерены освободить Триполи от «незаконных формирований», генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с Хафтаром и после написал в Twitter, что покидает Ливию «с тяжелым сердцем».