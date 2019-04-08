США потребовали от Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи

Все участники конфликта должны вернуться на прежние позиции, считают в Вашингтоне. «Односторонняя кампания» сил Халифы Хафтара ставит под угрозу жизни гражданского населения в Ливии, уверены в Госдепе

Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео призвал силы возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифа Хафтара​ прекратить «военные операции против ливийской столицы». Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты, как отметил в нем Помпео, глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи». «Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы», — подчеркнул он.

Участники конфликта, как считают в Вашингтоне, должны вернуться на прежние позиции. «Как и подчеркивали 5 апреля министры стран G7 и в Совете Безопасности ООН, все вовлеченные стороны несут ответственность за срочную деэскалацию ситуации», — заметил Помпео. «Односторонняя военная кампания» сил Хафтара против Триполи «ставит под угрозу жизни гражданского населения [республики] и подрывает перспективы для лучшего будущего всех ливийцев», добавил госсекретарь.

Военного решения конфликта в Ливии, по его мнению, не может быть. «Вот почему Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы ливийские лидеры вместе с нашими международными партнерами вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН Гасана Саламе», — резюмировал Помпео. Стороны конфликта он еще раз призвал прибегнуть к политическому решению ситуации.