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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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США потребовали от Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи
Все участники конфликта должны вернуться на прежние позиции, считают в Вашингтоне. «Односторонняя кампания» сил Халифы Хафтара ставит под угрозу жизни гражданского населения в Ливии, уверены в Госдепе
Майк Помпео (Фото: Andrew Harnik / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео призвал силы возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифа Хафтара​ прекратить «военные операции против ливийской столицы». Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты, как отметил в нем Помпео, глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи». «Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы», — подчеркнул он.

Участники конфликта, как считают в Вашингтоне, должны вернуться на прежние позиции. «Как и подчеркивали 5 апреля министры стран G7 и в Совете Безопасности ООН, все вовлеченные стороны несут ответственность за срочную деэскалацию ситуации», — заметил Помпео. «Односторонняя военная кампания» сил Хафтара против Триполи «ставит под угрозу жизни гражданского населения [республики] и подрывает перспективы для лучшего будущего всех ливийцев», добавил госсекретарь.

Военного решения конфликта в Ливии, по его мнению, не может быть. «Вот почему Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы ливийские лидеры вместе с нашими международными партнерами вернулись к политическим переговорам при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН Гасана Саламе», — резюмировал Помпео. Стороны конфликта он еще раз призвал прибегнуть к политическому решению ситуации.

Политика
Войска Сараджа в Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева»

Конфликт в Ливии обострился на прошлой неделе, после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В тот же день начались первые боестолкновения его армии с войсками возглавляющего ливийское правительство национального единства Фаиза Сараджа. После этого о начале военной операции против Ливийской национальной армии объявили и войска Сараджа.

Гражданская война в республике продолжается с 2011 года. Она началась после того, как с поста главы Ливии был свергнут, а затем убит Муаммар Каддафи. Затем единое правительство в стране так и не было сформировано. Территорию Ливии с тех пор контролируют различные группировки. Так, Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства (создано в конце 2015 года под эгидой ООН). Восток и частично юг республики, в свою очередь, контролирует палата представителей Ливии (ее поддерживают войска Хафтара).

Политика
Ливийская армия нанесла авиаудары по подразделениям Хафтара

Всего за последние четыре дня, по информации Минздрава правительства нацединства, в столкновениях погибли 11 человек, еще 23 — получили ранения, передает Reuters. Телеканал TRT World со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Триполи ранее сообщал о по меньшей мере 21 погибшем. Были эти люди мирными жителями или военными, в ведомстве не уточнили.

США в связи с эскалацией ситуации 7 апреля объявили о выводе своих войск из Ливии. Сколько именно в республике находилось американских военнослужащих, в пресс-службе командования США в Африке не поясняли.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Ливия, Вашингтон, Халифа Хафтар
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