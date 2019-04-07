Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии

Более 20 человек погибли в результате столкновений в Ливии

Не менее 21 человека погибли в результате вооруженных столкновений между войсками правительства национального согласия и силами Ливийской национальной армии (ЛНС) в районе Триполи. Об этом сообщает телеканал TRT World со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Триполи.

Помимо этого 27 человек получили ранения. Идет ли речь о мирных жителях, потерях с одной или обеих сторон, в сообщении не уточняется.

Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) потребовала от сторон конфликта в Ливии ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших, передает Reuters.

В воскресенье подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу вооруженные силы правительства национального согласия объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии под предводительством генерала Халифы Хафтара. В свою очередь, ЛНА под предводительством Хафтара начала воздушную часть военной операции в небе над Триполи.

О начале наступления на Триполи Халифа Хафтар объявил 4 апреля. Он заявил, что намерен очистить столицу Ливии от «террористов». В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа. Силы ЛНА взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, а также аэропорт Триполи, после чего правительственные войска смогли его освободить.

В Совбезе ООН отметили, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем, призвав силы ЛНА прекратить военные действия.

Россия выразила надежду на урегулирование конфликта мирным путем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает в Ливии все политические силы.