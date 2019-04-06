Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

Стороны ливийского конфликта должны договориться между собой без вмешательства в ситуацию других стран. В этом их поддерживает Россия, заявил Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы. ​Они должны договориться между собой без навязывания извне, добавил глава внешнеполитического ведомства, выступая на совместной с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри пресс-конференции в Каире, ​передает «РИА Новости».

«Мы поддерживаем все ливийские политические силы для того, чтобы они договорились между собой, чтобы никто ничего им не навязывал», — заявил Лавров.

В то же время Россию, как отметил министр, тревожит, что вооруженные формирования в отдельных частях Ливии объявили об использовании боевой авиации против ливийской национальной армии.

«Те, кто на эти формирования оказывает влияние, <...> конечно, обязаны не допустить подобной эскалации, и все мы должны призывать ливийцев прекратить какие-либо наступательные военные действия, и сесть за стол переговоров », — подчеркнул Лавров.

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