Войска Сараджа в Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева»

Вооруженные силы правительства национального согласия (ПНС), подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу, объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством генерала Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы начинаем военную операцию «Вулкан гнева» для очищения ливийских городов от тех, кто вне закона», — сказал на пресс-конференции представитель ВС ПНС Мухаммад Кануну. Он заявил, что будет бить «железной рукой» по всем, кто пытается милитаризировать Ливию.

Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Он заявил, что намерен очистить столицу Ливии от «террористов». В тот же день начались первые бои с войсками Сараджа, ЛНА взяла под свой контроль несколько населенных пунктов, а также аэропорт Триполи, однако правительственные войска его освободили.

С 2011 года в Ливии, после свержения и убийства главы страны Муаммара Каддафи, в стране на протяжении нескольких лет сохраняется двоевластие. Восток страны контролирует генерал Хафтар, а столицу и западные районы — глава правительства национального согласия Сарадж.

Россия призвала стороны к мирному разрешению ситуации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает все политические силы в Ливии.​