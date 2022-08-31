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Шольц заявил об эффективности западных санкций в отношении России

По словам немецкого канцлера, санкции являются «важным средством давления» на Россию, и в дальнейшем ее ждет еще больший ущерб, чем есть сейчас. При этом экономика Германии тоже страдает, не скрывает Шольц
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Ограничения, введенные Западом против России, нужны для давления на нее и прекращения боевых действий на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Magdeburger Volksstimme, которое опубликовано на сайте немецкого правительства.

«Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой [спецоперации]. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал Шольц.

В то же время президент России Владимир Путин отмечал, что федеральный бюджет страны наполняется нужными темпами, несмотря на санкции Запада, и растут как нефтегазовые, так и иные доходы.

Шольц заявил, что в дальнейшем Москву, которая «зависит от технического прогресса мира», ждет еще больший урон. При этом Путин, считает Шольц, не ожидал такого единения от Европы в вопросе санкций. Канцлер пообещал, что Германия не выйдет из этого союза сторонников Украины.

Шольц признал, что санкции влияют и на немецкую экономику, но правительство работает над решением возникающих в этой связи проблем, в том числе в энергетике. «Наша экономика сильна, и мы помогаем изо всех сил», — заверил канцлер.

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С конца февраля Европа ввела против России уже семь пакетов санкций, которые включают ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах, персональные рестрикции и т. д. Также санкции против Москвы ввели Вашингтон, Токио, Оттава и др.

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Эстония предложила ЕС ввести восьмой пакет санкций против России в области «энергетики, торговли и дальнейших ограничений на [использование международной межбанковской системы] SWIFT, а также внесения еще большего числа людей и учреждений в список санкций». Таллин также называл уже введенные против России санкции эффективными, но недостаточными.

Среди одной из потенциальных ограничительных мер, которую наиболее активно обсуждают европейские страны, — ужесточение визового режима вплоть до полного запрета на выдачу виз россиянам. Члены ЕС разделились в этом вопросе.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

За введение визовых ограничений высказались Нидерланды, Польша, Литва. Против выступали Франция, Венгрия, Германия. Шольц, комментируя данную тему, отметил, что происходящее на Украине не вызвано действиями «российского народа» и следует не «усложнять [россиянам] возможность выехать из страны, уйти от руководства и диктатуры».

Кремль указывал, что будет наблюдать за ходом дискуссии в Евросоюзе относительно визового режима для россиян и в случае введения каких-либо ограничений в этой области ответит «наилучшим образом».

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Теги
Лилия Пашкова
Олаф Шольц санкции Украина
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