Нидерланды поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам

По словам министра иностранных дел страны Вопке Хекстра, большинство людей, которые приезжают в Евросоюз, являются «богатыми россиянами, которые часто имеют связи с режимом». Вопрос будет обсуждаться на встрече в Праге 31 августа

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Нидерланды поддерживают идею полного запрета на въезд российских туристов в Европейский союз, заявил в интервью телеканалу RTL министр иностранных дел страны Вопке Хекстра.

«Мы будем выступать за отказ от туристических виз [для россиян]. Мы хотели бы провести различие между российским государством и его гражданами. Но в то же время мы видим, что, безусловно, большинство людей, которые приезжают сюда, — это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом», — отметил он.

Заявление Хекстра прозвучало за сутки до встречи министров иностранных дел Евросоюза в Праге, в ходе которой будет обсуждаться, в том числе, и вопрос о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Чехия предлагала компромисс — полностью остановить действие упрощенного режима с Россией и Белоруссией (это сделает процесс оформления виз более долгим и дорогостоящим, но не лишит россиян возможности путешествовать в Европу). Financial Times писала, что такая идея, вероятно, получит поддержку.

Полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС и Россией предлагали Латвия, Литва, Чехия, Финляндия, Дания и другие страны. Среди тех, кто выступал против такого запрета, были Германия, Австрия, Франция, Португалия и ряд южноевропейских стран, писал Bloomberg.



В Еврокомисси указывали, что ЕС не может полностью прекратить выдавать россиянам визы, поскольку такая мера не предусмотрена Визовым кодексом объединения. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — пояснила представитель ЕК Анита Хиппер. В Кремле обещали ответить на возможное прекращение выдачи виз россиянам.