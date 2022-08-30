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Кремль пообещал «наилучшим образом» ответить в случае запрета виз в ЕС

Россия пока не знает, на какие именно меры придется отвечать, и пристально следит за высказываниями руководства стран ЕС на эту тему. Запрет на оформление виз россиянам обсуждается на встрече европейских министров в Праге
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Россия будет внимательно наблюдать за ходом дискуссии в Евросоюзе о возможном запрете туристических виз для россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Если ЕС все же прекратит оформление виз, Москва обязательно ответит, так как это серьезная мера, направленная непосредственно против российских граждан.

«Но, повторяю, отвечая, мы будем делать это наилучшим образом, чтобы это соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан, — подчеркнул Песков. — Но пока мы не знаем, на какие меры потребуется отвечать».

26 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Отдельные страны Евросоюза приостановили выдачу туристических виз россиянам.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем россиянам.

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Что важно знать
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

После этого в ЕС начали обсуждать возможные варианты ограничений. Полный запрет на визы поддержала Эстония, которая закрыла границы для россиян с выданными республикой шенгенскими визами. За полный запрет высказывались также Латвия, Литва, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступали, в частности, США, Франция и Германия. Последние две распространили в Евросоюзе письмо, в котором призвали не «недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах». Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в необходимости и возможности полного запрета на въезд туристов из России.

На встрече в Праге 30–31 августа министры иностранных дел стран ЕС обсуждают, как поступить. Чехия предлагала компромисс — полностью остановить действие упрощенного режима с Россией и Белоруссией (это сделает процесс оформления виз более долгим и дорогостоящим, но не лишит россиян возможностей путешествовать в Европу). Financial Times писала, что такая идея, вероятно, получит поддержку.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
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