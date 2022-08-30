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Глава МИД Франции не поддержала запрет на выдачу виз россиянам

По словам министра, необходимо разделять тех граждан России, кто связан с конфликтом на Украине, и тех, кто не несет за него ответственности
Катрин Колонна
Катрин Колонна (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

В вопросе о полном запрете выдачи виз россиянам следует разделять тех, кто причастен к конфликту на Украине, и рядовых граждан. Об этом журналистам перед неформальной встречей глав МИДов стран Евросоюза в Праге заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Важно разделять тех, кто связан с конфликтом на Украине, и тех, кто не несет за него ответственности», — сказала министр (цитата по ТАСС).

По ее словам, к первым относятся власти России, ко вторым — «обычные российские граждане, представители мира культуры, студенты, журналисты». «Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь», — отметила она.

Колонна добавила, что российские бизнесмены из окружения президента Владимира Путина и так находятся под санкциями и не могут приехать в Европу.

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После начала спецоперации на Украине ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, отказавшись от облегченной процедуры выдачи въездных документов для официальных лиц и предпринимателей. Отдельные страны Евросоюза приостановили выдачу туристических виз россиянам.

С идеей о полном запрете въезда для Россиян выступали Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Дания и ряд других государств. Против идеи выступали Германия и Португалия. Чехия предлагала компромисс — полностью остановить действие упрощенного режима с Россией и Белоруссией (это сделает процесс оформления виз более долгим и дорогостоящим, но не лишит россиян возможностей путешествовать в Европу).

Financial Times писала, что такая идея, вероятно, получит поддержку. По данным Politico, вместо полного прекращения выдачи россиянам виз страны Евросоюза могут договориться о замедлении и удорожании этого процесса.

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В Еврокомиссии указывали, что ЕС не может полностью прекратить выдавать россиянам визы, поскольку такая мера не предусмотрена Визовым кодексом объединения. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — пояснила представитель ЕК Анита Хиппер. В Кремле обещали ответить на возможное прекращение выдачи виз россиянам.

До пандемии COVID-19 Россия возглавляла список стран, чьи граждане обращались за получением визы в страны Шенгена. В 2019 году россияне подали примерно 4 млн заявлений на шенгенские визы, или больше 23% от всех заявок.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
визы Франция шенгенские визы россияне санкции
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