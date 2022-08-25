Путин заявил о росте доходов России вопреки санкциям

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Федеральный бюджет России наполняется нужными темпами несмотря на санкции Запада, растут как нефтегазовые, так и иные доходы, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — сказал президент.

По словам Путина, «это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени». Он добавил, что власти осознают риски и видят их в среднесрочной перспективе, так как «они никуда не исчезли».

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