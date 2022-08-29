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Эстония раскрыла предложения по новым санкциям ЕС против России

Эстония предложила усилить санкции против России и ограничения по SWIFT
В частности, Таллин предлагает ввести дополнительные ограничения на использование российскими банками системы SWIFT. Эстония направила свои предложения Еврокомиссии
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу (Фото: Wikimedia Commons)

Эстония передала Еврокомиссии «конкретные предложения» по восьмому пакету санкций против России, сообщил в интервью Welt глава МИД Урмас Рейнсалу.

Эти предложения касаются «энергетики, торговли и дальнейших ограничений на [использование международной межбанковской системы] SWIFT, а также внесения еще большего числа людей и учреждений в список санкций», рассказал министр. По его мнению, уже введенные против России санкции эффективны, но их недостаточно.

«Также нам нужно поставлять больше оружия Украине, — добавил Рейнсалу. Он назвал Эстонию «лидером по объему военной помощи Украине на душу населения».

В ответ на спецоперацию на Украине Евросоюз уже ввел семь пакетов санкций против России, последний из них — 22 июля. Ограничения коснулись банков, импорта российской нефти, промышленности, движения морского и воздушного транспорта.

Ранее в августе Рейнсалу сообщил, что Таллин предложит Брюсселю ввести восьмой пакет мер. Он предложил расширить санкции в сферах энергетики и торговли и ограничения в отношении компаний и физлиц. По словам главы МИДа, Эстония также пытается добиться политического консенсуса по вопросу шенгенских виз — сама страна с 18 августа запретила въезд россиян, которым ранее выдала такой документ.

Эстония предложит ввести восьмой пакет санкций против России
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Теперь же Эстония впервые озвучила предложение о новых ограничениях SWIFT. В рамках уже введенных против России в ответ на спецоперацию на Украине санкций несколько российских банков (в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие», МКБ, Россельхозбанк) были отключены от международной системы. Глава МИД Польши Збигнев Рау ранее предлагал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.

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Кейсы

В июле помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил о планах наладить внешнеэкономическую деятельность так, чтобы надобность в использовании SWIFT отпала. В России есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС SWIFT санкции Эстония Латвия Литва
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