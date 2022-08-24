Глава МИД Венгрии пообещал не вводить визовые ограничения для россиян

Петер Сийярто заявил, что Венгрия разделяет позицию канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против полного запрета на въезд в ЕС для россиян. Не поддерживает это предложение и Португалия

Петер Сийярто (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Венгрия не планирует ограничивать оформление и выдачу виз россиянам, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Сийярто сообщил, что обсудил с Рейнсалу подготовку в ЕС очередного пакета санкций против России из-за военной операции на Украине, в том числе предложение об ужесточении визового режима. «Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии [Олафа Шольца] и не планируем вводить какие-либо ограничения», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Венгерский министр также добавил, что власти страны «даже не хотят обсуждать» энергетические санкции, которые, по мнению Сийярто, больше навредят Европе, а не России. «Сейчас физически невозможно обеспечить Венгрию нефтью и природным газом без российских источников энергии», — заявил он.

Рейнсалу выдвинул предложение закрыть россиянам въезд в ЕС в конце июля, а также пообещал поднять вопрос на министерской встрече стран — членов объединения, которая пройдет 31 августа в Праге.

Сама Эстония уже ограничила въезд гражданам России: так, с 18 августа их перестали пускать в страну по шенгенским визам, которые выдал Таллин, за исключением обладателей дипломатических виз, работников сферы международных перевозок и некоторых других категорий лиц.

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Идею Эстонии поддерживают власти Литвы, Латвии, Чехии, Польши и других стран, которые с начала военной операции на Украине ограничили или прекратили выдачу отдельных въездных документов россиянам. При этом в Варшаве признают, что предложение о полном запрете на въезд в Евросоюз не одобрят крупные государства — члены объединения, в том числе Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз говорил, что относится к этому скептически. Он призывает не забывать о россиянах, которые «не согласны с российским режимом» и могут оказаться в уязвимом положении на родине. Не согласна с запретом на въезд в ЕС для россиян и Португалия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также считает, что запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея, и призывает «быть более избирательными»: закрыть двери для олигархов, а не для тех, кто вынужден бежать из России.

Замдиректора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев говорил, что Москва ответит на прекращение выдачи виз со стороны ЕС или отдельных государств объединения.



