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Глава МИД Венгрии пообещал не вводить визовые ограничения для россиян

Глава МИД Венгрии Сийярто пообещал не вводить визовые запреты для россиян
Петер Сийярто заявил, что Венгрия разделяет позицию канцлера Германии Олафа Шольца, выступающего против полного запрета на въезд в ЕС для россиян. Не поддерживает это предложение и Португалия
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Венгрия не планирует ограничивать оформление и выдачу виз россиянам, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Сийярто сообщил, что обсудил с Рейнсалу подготовку в ЕС очередного пакета санкций против России из-за военной операции на Украине, в том числе предложение об ужесточении визового режима. «Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии [Олафа Шольца] и не планируем вводить какие-либо ограничения», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Венгерский министр также добавил, что власти страны «даже не хотят обсуждать» энергетические санкции, которые, по мнению Сийярто, больше навредят Европе, а не России. «Сейчас физически невозможно обеспечить Венгрию нефтью и природным газом без российских источников энергии», — заявил он.

Рейнсалу выдвинул предложение закрыть россиянам въезд в ЕС в конце июля, а также пообещал поднять вопрос на министерской встрече стран — членов объединения, которая пройдет 31 августа в Праге.

Сама Эстония уже ограничила въезд гражданам России: так, с 18 августа их перестали пускать в страну по шенгенским визам, которые выдал Таллин, за исключением обладателей дипломатических виз, работников сферы международных перевозок и некоторых других категорий лиц.

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Идею Эстонии поддерживают власти Литвы, Латвии, Чехии, Польши и других стран, которые с начала военной операции на Украине ограничили или прекратили выдачу отдельных въездных документов россиянам. При этом в Варшаве признают, что предложение о полном запрете на въезд в Евросоюз не одобрят крупные государства — члены объединения, в том числе Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз говорил, что относится к этому скептически. Он призывает не забывать о россиянах, которые «не согласны с российским режимом» и могут оказаться в уязвимом положении на родине. Не согласна с запретом на въезд в ЕС для россиян и Португалия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также считает, что запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея, и призывает «быть более избирательными»: закрыть двери для олигархов, а не для тех, кто вынужден бежать из России.

Замдиректора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев говорил, что Москва ответит на прекращение выдачи виз со стороны ЕС или отдельных государств объединения.

 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия визы шенгенские визы Евросоюз Эстония
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