Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Белорусская сторона считает их сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Просьба об аресте касается россиян, которые, как утверждается, принимали участие в конфликте в Донбассе. Ранее госагентство Белоруссии БелТА опубликовало список с именами задержанных и их личными данными, некоторые из которых совпали с данными людей, внесенных в список украинского портала «Миротворец» как «российские наемники».

В генпрокуратуре также сообщили, что девяти гражданам Украины их списка предъявили подозрение в участии в террористической организации.

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