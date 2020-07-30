МИД посоветовал Белоруссии «прекратить нагнетание» перед выборами
То, как Белоруссия объяснила задержание 33 россиян, которых она назвала наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в намерениях дестабилизовать обстановку в стране перед выборами президента, является «одиозной трактовкой» случившегося, заявил российский МИД.
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. <...> Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение», — отметили в ведомстве.
«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — добавили в МИДе.
В ведомстве потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам и заявили, что рассчитывают на «взвешенный, объективный подход» Белоруссии при установлении всех обстоятельств случившегося при «тесном взаимодействии с российской стороной».