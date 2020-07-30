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Выборы в Белоруссии ,  
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МИД посоветовал Белоруссии «прекратить нагнетание» перед выборами

Попытка представить задержание россиян как внешнее вмешательство в дела Белоруссии вызывает по меньшей мере недоумение, заявили в МИДе. Минску нужно перестать нагнетать ненужные эмоции в период президентских выборов, указали в нем
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

То, как Белоруссия объяснила задержание 33 россиян, которых она назвала наемниками ЧВК Вагнера и подозревает в намерениях дестабилизовать обстановку в стране перед выборами президента, является «одиозной трактовкой» случившегося, заявил российский МИД.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. <...> Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение», — отметили в ведомстве.

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — добавили в МИДе.

В ведомстве потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам и заявили, что рассчитывают на «взвешенный, объективный подход» Белоруссии при установлении всех обстоятельств случившегося при «тесном взаимодействии с российской стороной».

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До этого посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне не планировали оставаться в Белоруссии. Они должны были вылететь в Стамбул, но опоздали на рейс, после чего решили поселиться в одном из санаториев республики. По словам Мезенцева, россияне «пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики», передает «Первый канал».

О том, что группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, сообщил и российский МИД. «Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — сказали в ведомстве. В нем добавили, что у властей республики, «в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины».

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Более 30 россиян в Белоруссии задержали в ночь на 29 июля. По информации КГБ страны, они оказались наемниками частной военной компании Вагнера. Как сообщало государственное агентство БелТА, по версии Минска, россияне прибыли, чтобы дестабилизировать обстановку в республике перед президентскими выборами, которые намечены на 9 августа.

По информации агентства, в ночь с 24 на 25 июля группа заехала в одну из минских гостиниц, которую должна была покинуть 25 июля. Но в итоге она задержалась там еще на два дня, а затем перебралась в санаторий, находящийся неподалеку от Минска. Там мужчины привлекли к себе внимание тем, что носили камуфляжную одежду и держались обособленно. Они не посещали развлекательных мероприятий, но «небольшими группами» изучили территорию санатория и его окрестности. Всего, по данным агентства, в Белоруссию были переброшены более 200 боевиков.

Автор: Виктория Полякова
Теги: МИД России, Белоруссия
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