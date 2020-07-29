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Курс доллара на 30 июля USD ЦБ: 72,23 (+0,32)

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Ethereum 2.0 уже близко. Дневник трейдера #28

Нурмагомедов заявил о планах провести бой с экс-чемпионом мира Сен-Пьером

БелТА назвала имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера»

Сенаторы оценили данные о создании фейков о COVID в США разведчиками

В Белоруссии сообщили о 200 заброшенных в страну «боевиках»

Путин заявил о необходимости абсолютной уверенности в вакцине от COVID-19

Адвокат Ефремова опроверг информацию о признании артистом вины в ДТП

Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

В «Химках» произошла смена генерального директора

Как безопасно повысить мобильность сотрудников

Задержанные в Белоруссии «боевики ЧВК» оказались россиянами

Сам себе преподаватель: как выбрать платформу для создания онлайн-курсов

Собянин назвал Путину сроки запрета массовых мероприятий в Москве

Мурашко связал рост заболевших в регионах с игнорированием мер по COVID