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БелТА назвала имена задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера»

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Государственное информагентство Белоруссии БелТА опубликовало список задержанных под Минском бойцов «иностранной частной военной компании», которые оказались россиянами из ЧВК Вагнера.

В сообщении отмечается, что в отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка. Всего в опубликованном списке 33 имени.

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. 

Материал дополняется

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