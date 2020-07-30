Послы России и Украины приехали в МИД Белоруссии из-за задержания россиян

Министерство иностранных дел Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных в республике россиян. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Представители МИДа по очереди встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.

О вызове дипломатов в МИД накануне объявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Он заявил, что, по предварительным данным, 14 из 33 задержанных «проходили по программе учета людей» и были «зафиксированы» на Донбассе, поэтому Минск хочет обсудить этот вопрос не только с Москвой, но и с Киевом.

Как рассказали в МИДе, белорусская сторона запросила у Мезенцева разъяснения о том, с какой целью россияне, которых Минск считает сотрудниками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, прибыли в страну. Многие из задержанных «имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», утверждает министерство.