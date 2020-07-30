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Послы России и Украины приехали в МИД Белоруссии из-за задержания россиян

Министерство иностранных дел Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипломатических миссий России и Украины по делу задержанных в республике россиян. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Представители МИДа по очереди встретились с послом России Дмитрием Мезенцевым и временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.

Посол России сообщил о вызове в МИД Белоруссии из-за задержания россиян
Политика
Дмитрий Мезенцев

О вызове дипломатов в МИД накануне объявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Он заявил, что, по предварительным данным, 14 из 33 задержанных «проходили по программе учета людей» и были «зафиксированы» на Донбассе, поэтому Минск хочет обсудить этот вопрос не только с Москвой, но и с Киевом.

Как рассказали в МИДе, белорусская сторона запросила у Мезенцева разъяснения о том, с какой целью россияне, которых Минск считает сотрудниками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, прибыли в страну. Многие из задержанных «имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», утверждает министерство.

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Андрей Равков

У Врублевского же запросили информацию, которая «может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их [задержанных] присутствия в Беларуси». МИД также сообщил, что договорился с Украиной усилить пограничный режим «в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах».

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля. Госагентство БелТА опубликовало полный перечень с их именами и датами рождения. Девять из них внесены в черный список украинского портала «Миротворец» как российские наемники. По данным БелТа, они прибыли в Белоруссию «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

30 июля в Совбезе сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта. Всего, как считают власти республики, в Белоруссию прибыли около 200 «боевиков».
 

Теги: Белоруссия, МИД, Посольство
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