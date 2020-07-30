«Боевиков ЧВК» и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Их задержали в стране, КГБ страны назвало их «боевиками ЧВК Вагнера». Также по этому делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихоновский. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Белоруссии.

По данным ведомства, против Статкевича и Тихановского и «иных лиц» возбудили уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 УК Белорусии.

«По результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», — говорится в сообщении.

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