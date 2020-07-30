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Посол назвал задержанных под Минском россиян опоздавшими на рейс за рубеж

По словам посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, задержанные под Минском просто опоздали на свой рейс в другую страну. Их отказ от спиртного дипломат основанием для вмешательства правоохранительных органов не счел
Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Задержанные в Белоруссии россияне не планировали оставаться в республике, но намеревались выехать в другую страну, заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.

«[Они] опоздали на рейс из национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — сказал посол, заявление которого опубликовано на сайте дипмиссии.

Основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которых официальный Минск назвал «боевиками» частной военной компании (ЧВК) Вагнера, по словам Мезенцева, был контракт с белорусской фирмой.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — пояснил дипломат.

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Мезенцев заверил, что посольство обеспечит защиту прав задержанных российских граждан и уже направило ноту о консульском доступе к ним в МИД Белоруссии.

Он также подчеркнул, что не считает основанием для вмешательства правоохранительных органов ни «ношение камуфляжной формы», ни «неготовность» поднять в период пребывания в любом санатории Белоруссии «добрую чарку» за друзей. Ранее агентство БелТА сообщило, что задержанные россияне привлекли к себе внимание «однообразной одеждой в стиле милитари» и «нехарактерным для российских туристов поведением», в частности тем, что они не пили спиртного.

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Посол особо отметил, что к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Белоруссии, отношения не имеют. Попытки же трактовать их появление в Белоруссии как вмешательство в ее внутренние дела, по словам Мезенцева, «помогают недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран».

«Ставить это под сомнение недопустимо, тем более ссылаясь на возникший эпизод, который требует при этом совместного тщательного анализа и проверки», — сказал Мезенцев.

«Боевиков ЧВК» и соперников Лукашенко обвинили в подготовке беспорядков
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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал задержание «боевиков», о котором стало известно в преддверии выборов 9 августа, чрезвычайным происшествием. Он созвал экстренное совещание с членами Совбеза и поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.
 

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30 июля Следственный комитет Белоруссии сообщил, что задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. По тому же делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский.

Автор: Евгений Калюков
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