Совбез Белоруссии заявил о поиске 200 российских «боевиков»

Андрей Равков (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

На территории Белоруссии, по данным правоохранительных органов, находятся еще около 200 «боевиков», идут их поиски. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, сообщает TUT.by.

«До 200 [боевиков] находятся на территории [Белоруссии], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — заявил он (цитата по ТАСС).

О прибытии в страну двух сотен «боевиков» для дестабилизации избирательной кампании, 29 июля сообщали белорусские СМИ. Как писало агентство БелТа, были задержаны 33 «боевика», которые являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и имеют российское гражданство. Позднее данные о задержанных подтвердило КГБ Белоруссии.



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