Выборы в Белоруссии , 30 июл, 10:14
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Совбез Белоруссии заявил о поиске 200 российских «боевиков»
Андрей Равков
На территории Белоруссии, по данным правоохранительных органов, находятся еще около 200 «боевиков», идут их поиски. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, сообщает TUT.by.
«До 200 [боевиков] находятся на территории [Белоруссии], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — заявил он (цитата по ТАСС).
О прибытии в страну двух сотен «боевиков» для дестабилизации избирательной кампании, 29 июля сообщали белорусские СМИ. Как писало агентство БелТа, были задержаны 33 «боевика», которые являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и имеют российское гражданство. Позднее данные о задержанных подтвердило КГБ Белоруссии.
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