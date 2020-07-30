Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки. Москва надеется получить информацию, которая поможет разобраться в произошедшем, добавил он

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающей информации». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

То, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии выборов президента, — это «инсинуации», считает Песков. «Россия и Белоруссия — это союзное государство, союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи», — подчеркнул он.

Песков напомнил о встрече представителей МИД Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым. «Рассчитываем, что в результате этого общения и по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — отметил он.