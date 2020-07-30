Политика , 30 июл, 12:42
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Киев решил требовать выдачи задержанных под Минском «боевиков»
Украинские власти намерены потребовать экстрадиции задержанных в Белоруссии «боевиков», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков», — сказал собеседник агентства.
Ранее белорусский МИД заявил, что часть задержанных «боевиков» имеет гражданство Украины, а также участвовали в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой областей Украины.
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