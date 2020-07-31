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Посол сообщил о разрешении на работу у задержанных в Белоруссии россиян

Российские граждане, которые были задержаны в Белоруссии 29 июля и которых власти страны считают бойцами ЧВК Вагнера, имели разрешение на работу в республике. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире «Первого канала».

«Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики», — сообщил дипломат.

По словам Мезенцева, 33 россиянина имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой располагает посольство. «Более того, партнером для этих людей выступал гражданин Республики Беларусь», — отметил посол.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ранее Мезенцев сообщал, что задержанные россияне летели через Минск в Стамбул, но опоздали на свой рейс. По предварительным данным, граждане являются сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов, и собирались работать за пределами Белоруссии.

Группу из более чем 30 россиян задержали в санатории недалеко от Минска в ночь на 29 июля. Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные — «члены военизированной организации, частной военной компании Вагнера». Следственный комитет республики заподозрил их в подготовке беспорядков в преддверии выборов президента страны.

В МИД России потребовали от Минска «не нагнетать» эмоции перед выборами. А тот факт, что задержанных россиян власти Белоруссии считают «боевиками» и подозревают в подрывной деятельности, в министерстве назвали не выдерживающей критики «одиозной трактовкой».

Теги: Белоруссия, задержание, россияне
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