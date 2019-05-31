Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Власти непризнанной республики объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата. Ранее его задержали в ходе рейда на севере Косово, а затем отпустили, обвинив в попытке помешать полиции

Михаил Краснощеков (Фото: Павел Бушуев / ТАСС)

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

«Я попросил Министерство иностранных дел на основании конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова персоной нон грата», — написал Харадинай. Краснощекову приказано покинуть территорию Косово, добавил он.

По словам премьера Косово, такое решение вызвано «действиями гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Харадинай также призвал спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина соблюдать это решение.