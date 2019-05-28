Посольство потребовало отпустить задержанного в Косово россиянина

Российское посольство в Сербии призвало к немедленному освобождению российского гражданина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом в Twitter сообщил посол Александр Чепурин.

«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина. Требуем <…> привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — написал он.

Чепурин также осудил вторжение косовских силовиков на север Косово и Метохии, что противоречит имеющимся договоренностям.

О том, что Краснощекова задержали представители косовской стороны, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, россиянина могли избить. Портал Indeksonline пишет, что гражданин России получил ранения в результате действий полиции Косово и находится в больнице Митровицы, где его посетили сотрудники ООН.