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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Посольство потребовало отпустить задержанного в Косово россиянина

Российское посольство в Сербии призвало к немедленному освобождению российского гражданина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом в Twitter сообщил посол Александр Чепурин.

«Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина. Требуем <…> привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — написал он.

Чепурин также осудил вторжение косовских силовиков на север Косово и Метохии, что противоречит имеющимся договоренностям.

Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

О том, что Краснощекова задержали представители косовской стороны, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, россиянина могли избить. Портал Indeksonline пишет, что гражданин России получил ранения в результате действий полиции Косово и находится в больнице Митровицы, где его посетили сотрудники ООН.

Утром 28 мая косовская полиция провела рейды на севере территории и арестовала живущих там сербов. Власти Косово назвали произошедшее операцией по борьбе с организованной преступностью. Вучич распорядился привести части вооруженных сил у границы в полную боевую готовность.

Теги: Сербия, Косово, посольство
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