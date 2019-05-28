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Вучич привел армию в полную боеготовность после арестов сербов в Косово
Утром во вторник в северных районах Косово, где проживают сербы, были проведены аресты. Власти Косово объяснили свои действия борьбой с преступностью. Белград считает, что Приштина пытается запугать и изгнать сербов из Косово
Александр Вучич (Фото: Oliver Bunic / Bloomberg)

Президент Сербии Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

В сюжете сообщалось, что рейд косовской полиции в районе северного Косово, где проживают сербы, начался ранним утром во вторник. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай на своей странице в Twitter подтвердил, что полиция Косово во вторник проводит спецоперацию. Он уточнил, что она направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

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«Я подтверждаю, что эта операция направлена против организованной преступности, она также нацелена на сотрудников полиции и таможни», — сказал Харадинай, призвав граждан к спокойствию.

Представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия полиции Косово направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово, и представляют «не только угрозу стабильности, но и самую прямую угрозу миру». «Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений в том, как Сербия отреагирует уже в течение дня», — приводит слова Джурича AP.

Гостелеканал Сербии уточняет, что Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность сербских войск, дислоцированных вблизи границы с Косово.

События разворачиваются на фоне недавнего призыва главы Косово Хашима Тачи к Сербии признать независимость республики. 

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сербия, Александр Вучич, Косово
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