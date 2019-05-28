В МИД России назвали провокацией действия косовского спецназа

В российском МИДе заявили, что рассматривают операцию косовоалбанского спецназа на севере территории как провокацию Приштины. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

По словам Захаровой, эта провокация направлена на «устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем». Представитель МИДа подчеркнула, что действия косоваров являются следствием «многолетнего потакания со стороны ЕС и США».

Представитель МИДа заметила, что подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряженности. Захарова призвала «международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов» и не допустить разрастание конфликта.