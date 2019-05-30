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Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда. Об этом «РИА Новости» сообщил замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

«Мы положили его в машину ООН, отправили в сопровождении одну нашу (машину) и они поехали в сторону Белграда. Оформили все, как требуется, чтобы с нашей стороны все было исправно», — сказал медик.

Ранее он сообщил агентству, что Краснощеков получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

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Накануне посол России в Сербии Александр Чепурин выразил возмущение, что приштинские власти «противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» Краснощекова».

28 мая Краснощекова и еще одного сотрудника миссии задержали в ходе операции косовских полицейских в населенных сербами муниципалитетах на севере территории. В тот же день россиянина освободили. Второго сотрудника миссии — серба Деяна Димовича — отпустили 30 мая.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала случившееся провокацией Приштины. СК начал проверку обстоятельств задержания россиянина.

Теги: Косово, Белград, ранение
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Прокурор в Косово попросил снять иммунитет с российского сотрудника ООН
Политика
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