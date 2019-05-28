Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден. Об этом сообщается на сайте миссии.
«Обновление на 14:30 по местному времени: один сотрудник МООНК (Миссия ООН в Косово. — РБК), гражданин России, освобожден», — говорится в сообщении.
Два сотрудника МООНК были задержаны косовской полицией в ходе рейдов правоохранительных органов на севере самопровозглашенной страны, говорится в поступившем в РБК сообщении миссии.
Известно, что после задержания сотрудники миссии были отправлены в больницу с травмами. В заявлении приводятся слова представителя МООНК, который подчеркнул, что любой урон сотрудникам ООН будет встречен «высочайшим уровнем дипломатических и международных правовых ответов».
После освобождения состояние Михаила Краснощекова оценили в ООН как удовлетворительное. «Он в нормальном состоянии», — сказал ТАСС заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.