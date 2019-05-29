Прокурор в Косово попросил снять иммунитет с российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы (север Косово) Шчикири Сила обратился с официальным запросом к властям страны с требованием снять дипломатический иммунитет с российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Об этом со ссылкой на письмо прокурора пишет издание Insajderi.

Согласно опубликованному документу, россиянина и еще семь человек подозревают в воспрепятствовании должностному лицу и в групповом совершении преступления.

Краснощеков был задержан 28 мая во время рейда правоохранительных органов Косово по северу территории, где в основном проживают этнические сербы. Президент Косово Хашим Тачи говорил, что россиянин пытался помешать полиции. В тот же день сотрудника миссии ООН освободили.

На фоне рейдов армия Сербии была приведена в полную боеготовность. Сообщалось, что войска стягиваются к границе с Косово.