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СМИ сообщили о потере косовскими полицейскими секретных документов

Во время спецоперации на севере Косово силовики потеряли листы со списками сербов, которых планировалось задержать и копию плана спецоперации. Об этом со ссылкой на источники пишет сербское издание «Вечерне Новости».

Издание опубликовало фотографии некоторых документов. Это фотографии района проведения спецоперации, снятые с высоты, и списки лиц на албанском языке. Как уточняет издание, в документе перечисляются имена сербов, которых преследовали косовские силы, а также даются их фотографии и номера телефонов.

По данным издания, в результате столкновений на севере Косово были арестованы 19 сербов, более 100 избиты полицейскими.

На этой неделе власти Косово начали проводить на севере региона полицейские рейды, после чего стали появляться сообщения об аресте местных сербов. Это послужило поводом для обострения конфликта между Сербией и частично признанной республикой. Власти Сербии привели войска в полную боевую готовность.

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Теги: Косово, Сербия
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