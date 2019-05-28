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Акрон ₽5 100 (+11,26%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
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Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
По словам Вучича, речь идет о сотруднике миссии ООН
Фото: Visar Kryeziu / AP

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС. Президент сказал об этом в ходе выступления в парламенте.

По словам Вучича, россиянина могли избить. Российские власти проинформированы о ситуации, добавил президент Сербии.

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово действует на основе резолюции СБ ООН от 1999 года. На первых порах она взяла на себя управление территорией.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
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