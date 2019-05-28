Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

По словам Вучича, речь идет о сотруднике миссии ООН

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В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС. Президент сказал об этом в ходе выступления в парламенте.

По словам Вучича, россиянина могли избить. Российские власти проинформированы о ситуации, добавил президент Сербии.

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово действует на основе резолюции СБ ООН от 1999 года. На первых порах она взяла на себя управление территорией.

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