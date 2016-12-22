Лавров сказал «насильно мил не будешь» про срыв встречи Трампа и Путина

По словам главы МИДа, на отмену встречи президентов России и США на саммите G20 повлияло «давление со стороны русофобов типа Украины»

Сергей Лавров (Фото: Thibault Camus / AP)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным может помешать решению ряда международных проблем.

«Насильно мил не будешь. Если внутренняя ситуация и давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешают президенту США нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая», — сказал Лавров.

Встреча президентов России и США должна была пройти на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отменил ее из-за конфликта с кораблями ВМС Украины в районе Керченского пролива.

В Кремле отмечали, что российский лидер готов к встрече с американским президентом, несмотря на отмену переговоров. Однако в Госдепартаменте США подчеркивали, что Трамп своими действиями подал России «мощный и ясный сигнал» о необходимости освободить задержанные ранее украинские военные корабли и моряков.

Если этого не произойдет, то Россия может оказаться в международной изоляции, отмечал замруководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической ситуации в США.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что, хотя полноформатная встреча Путина и Трампа отменена, лидеры двух государств пообщаются «на ногах» во время саммита G20. При этом Песков заявил, что в Кремле пока не определились с заменой отмененной встречи. ​

Украинские артиллерийские корабли «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» 25 ноября выдвинулись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. По данным ФСБ России, корабли нарушили государственную границу России и не остановились после требования пограничников. Тогда по кораблям открыли огонь, впоследствии они были задержаны и доставлены в порт Керчи. Суд арестовал 24 украинских моряка и перевел их в столичное СИЗО «Лефортово».

По данным ФСБ, командование ВМС Украины поставило кораблям задачу скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. При этом, по информации российской спецслужбы, моряки знали правила прохода через Керченский пролив.

В Кремле назвали происшествие в районе Керченского пролива «очень опасной провокацией», а также «вторжением в российские воды». В Киеве расценили как акт агрессии инцидент с украинскими кораблями. В связи с конфликтом в море президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положение в ряде областей Украины до 26 декабря. По его словам, во время военного положения в стране будут действовать ограничения прав россиян. Позднее Порошенко сообщил о запрете на въезд на Украину мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, кроме случаев «гуманитарного характера», таких как похороны близкого родственника.