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Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
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Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
Конфликт в Азовском море, 15:04
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Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
Троих раненных поместили в больницу «Матросской тишины», остальные находятся в СИЗО «Лефортово», рассказал член ОНК
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву. 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое — в больнице «Матросской тишины». Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиеву.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не ответила на вопросы РБК.

Ранее уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина подтвердила РБК, что в местном изоляторе моряков нет и что их переводят в Москву.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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По российской версии, катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» нарушили границу России, пытаясь пройти по Керченскому проливу. В Москве настаивают, что они не известили власти о своем проходе. Корабли были заблокированы береговой охраной, их протаранил сторожевой корабль «Дон». Украинские корабли и экипаж были задержаны, при этом ранения получили трое украинцев.

Позднее ФСБ установила, что на катерах находились сотрудники Службы безопасности Украины. В СБУ это позднее подтвердили, подчеркнув, что это соответствует требованиям украинского законодательства.

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Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина.
Теги: моряки , «Матросская тишина» , «Лефортово»
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