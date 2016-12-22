ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,19 65,34 EUR Нал. 76,39 74,48 USD Бирж. 66,21 -0,75 EUR Бирж. 75,40 -0,76 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4273,50 -10,40 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7274,00 -0,24%
Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным
Лента новостей
Израиль ответил на сообщения о своем сбитом военном самолете в Сирии 00:39, Политика «Метинвест» изучит способы отправки грузов в обход Керченского пролива 00:21, Бизнес Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 00:10, РБК и Philips Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией 00:09, Политика СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки к югу от Дамаска 29 ноя, 23:51, Политика Тренер «Спартака» прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле фанатом 29 ноя, 23:48, Спорт Макфол рассказал о процедуре согласования и отмены встреч президента США 29 ноя, 23:41, Политика Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным 29 ноя, 23:33, Политика Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным 29 ноя, 23:22, Политика Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем 29 ноя, 23:22, Политика Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы 29 ноя, 23:04, Общество Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму 29 ноя, 22:59, Бизнес «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы 29 ноя, 22:58, Спорт Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным 29 ноя, 22:52, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 29 ноя, 22:50, РБК и Mastercard В УПЦ МП назвали обманом обещания Константинополя предоставить томос 29 ноя, 22:22, Общество Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» завели административное дело 29 ноя, 22:18, Общество Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви 29 ноя, 22:15, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 29 ноя, 21:39, РБК и ГТЛК ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга 29 ноя, 21:35, Финансы В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 29 ноя, 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 29 ноя, 21:30, Общество Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ 29 ноя, 21:23, Общество Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе 29 ноя, 21:23, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 29 ноя, 21:22, РБК и Thomson Reuters Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным 29 ноя, 21:02, Политика В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа 29 ноя, 21:01, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн 29 ноя, 20:55, Спорт
Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным
Политика, 29 ноя, 23:22
0
Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20. Такой шаг он объяснил отказом России освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Решение Трампа окончательно, уверены эксперты
Дональд Трамп (Фото: Jim Young / Reuters)

Дважды несостоявшееся рандеву

Президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе, которая должна была состояться в субботу, 1 декабря. Об этом американский лидер сообщил в четверг, 29 ноября, в своем аккаунте в Twitter. ​Свое решение Трамп объяснил тем, что украинские моряки и корабли, задержанные Россией 25 ноября возле Керченского пролива, до сих пор не возвращены на родину. При этом Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с Путиным, после того как нынешняя ситуация будет урегулирована.

Заявление Трампа появилось вскоре после его выступления перед журналистами, в ходе которого он заявил, что думал об отмене встречи с Путиным, но в итоге решил встретиться с российским президентом на полях G20 в Буэнос-Айресе. При этом глава США допустил, что в самолете изучит полный доклад об инциденте в Черном море, после чего примет окончательное решение. В своем Twitter Трамп не уточнил, читал ли он в итоге доклад перед решением не встречаться с российским президентом.

Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе
Политика

Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что окончательное решение Трамп принял после бесед с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Джоном Келли и помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном на борту президентского лайнера.

Таким образом, встреча Трампа и Путина переносится уже второй раз за последний месяц. В конце октября помощник президента США по национальной безопасности анонсировал встречу российского и американского лидеров 11 ноября в Париже в рамках проходящего там Форума мира. Однако в начале ноября стороны отменили встречу. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, полноценные переговоры Трампа и Путина не были предусмотрены форматом мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны.

Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным
Политика

Республиканский фактор

Хотя формально Трамп связал отказ от встречи с Путиным с судьбой задержанных Россией моряков, на его решение могло повлиять и политическое давление, отмечают эксперты. Например, Трамп мог принимать в расчет продолжающееся расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России во внутреннюю политику США, допускает аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. Другим фактором могли стать недавние откровения экс-адвоката президента Майкла Коэна, который признался в предоставлении недостоверных сведений в 2017 году по поводу планов построить Trump Tower в Москве, добавил аналитик в беседе с РБК.

В конце концов, продолжил Хесс, на Трампа могли надавить республиканцы. «В последнее время даже такие лояльные президенту сенаторы, как Том Коттон, демонстрировали более жесткий тон в отношении России», — обратил внимание Хесс. Коттон выступил соавтором представленного в среду в конгрессе законопроекта, запрещающего продлевать договор с Россией о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

На решение Трампа повлияли расследование Мюллера и советники в его администрации, согласен эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий. «Советники Трампа рекомендовали не проводить встречу с Путиным, мы уже слышали позиции видных представителей его администрации, например министра обороны Мэттиса. Была консолидированная отрицательная позиция в администрации по поводу встречи», — пояснил он РБК.

Неуверенное положение: почему керченский инцидент не поможет Порошенко
Мнение

В то же время фактор инцидента в Черном море не следует недооценивать, говорят эксперты. Намерения президента США встретиться с Путиным подорвала в первую очередь ситуация на Украине, сказал РБК эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Ричард Вайц.

В любом случае Трамп вряд ли повернет свое решение вспять, считает Троицкий. «Трамп серьезнее относится именно к своим личным высказываниям, в том числе и в Twitter», — указал он.

Как в конгрессе США отреагировали на инцидент в Керчи

Конфликт у Керченского пролива был в центре внимания американских конгрессменов и СМИ всю неделю. Председатель комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса республиканец Эд Ройс во вторник настаивал на том, что Россия должна отпустить украинских моряков, а если их задержание затянется — дело может дойти до дополнительных санкций в отношении России. Захват судов и эскалация в море, по словам Ройса, стали сюрпризом для Вашингтона.

В отношении керченского инцидента в конгрессе — двухпартийный консенсус. 26 ноября ведущий демократ в комитете сената по международной политике Боб Менендес призвал Трампа до встречи с Путиным предоставить Украине наступательные морские вооружения.

«Это встреча не была бы продуктивной»

Отмена встречи в Аргентине не нанесет большого удара по отношениям Трампа и Путина, считает Ричард Вайц. Российский лидер «поймет обстоятельства и ограничится выражением сожаления», полагает он. «Эта встреча не была бы продуктивной в любом случае. Трамп подвергся бы критике в Вашингтоне за переговоры с Москвой, как это было после встречи в Хельсинки​», — добавил Вайц.

Отмена переговоров в Аргентине вряд ли повлияет на отношения России и США, соглашается Хесс. «Путин может воспринять отмену встречи как личное оскорбление или очередное доказательство слабости Трампа, однако, полагаю, что он [Путин] и так знает, что Трамп не способен реализовывать собственную политику в отношении России», — объяснил аналитик.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, все это не означает, что президенты не встретятся в ближайшем будущем. «Возможно, американский президент не готов в данный момент к переговорам, понимает, что придется на них брать обязательства, которые он не сможет выполнить. У него же до сих пор логика бизнесмена», — заключил Мартынов.

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили, Валерий Романов.
При участии: Мария Кокорева.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , Россия - США , «Большая двадцадка»
Главное
Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией Политика
Материалы по теме
Трамп пообещал «разобраться» с инцидентом в Керченском проливе Политика
Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter