Кремль заявил о готовности Путина встретиться с Трампом на G20

Президент России Владимир Путин «готов к проведению контактов» со своим американским коллегой Дональдом Трампом, несмотря на его отказ от встречи с ним на G20. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В связи с решением Вашингтона относительно двусторонних переговоров глав государств в Буйнос-Айресе он выразил сожаление. «Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — заметил официальный представитель Кремля.
Однако «что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой», добавил Песков.
Об отмене запланированной полноформатной встречи с Путиным на G20 Трамп объявил накануне. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Свое решение американский лидер аргументировал инцидентом в Керченском проливе. Продуктивный диалог с Путиным, как считает Трамп, у него может состояться только после того, как конфликт будет урегулирован, а именно Украине будут возвращены задержанные российскими властями в Крыму корабли и их экипажи.
Саммит «большой двадцатки» должен состояться в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. У Трампа в ходе этого мероприятия, как отмечал прежде его советник по нацбезопасности Джон Болтон, должны состояться двусторонние переговоры c главами Аргентины, Японии, Индии, Китая и канцлером Германии.
Помимо этого, у президента Соединенных Штатов были запланированы полноформатные встречи с лидерами Южной Кореи и Турции Мун Чжэ Ином и Реджепом Эрдоганом. Однако с ними в последний момент формат общения был изменен. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что с ними Трамп встретиться, но уже неформально, в кулуарах саммита. С чем именно было связано такое решение в администрации президента США не поясняли.