Госдеп назвал решение Трампа по встрече с Путиным «ясным сигналом» Москве

Вашингтон добивается возвращения Украине задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков и кораблей. В противном случае России грозит изоляция, заявили в госдепе

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Своим решением отменить запланированные двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп направил Москве «мощный и ясный сигнал»: если задержанные российскими властями в Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино. Стенограмма брифинга опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Относительно того, что мы добиваемся: твиты президента [США] по этому вопросу были совершенно ясны: это возвращение [Украине] украинских моряков и кораблей», — сказал Палладино, заметив, что «агрессия, которую мы наблюдали на этой неделе, неприемлема». «[Сообщениями Трампа Москве] было направлено мощное сообщение», — подчеркнул представитель ведомства. Отвечая на вопрос, что именно Соединенные Штаты хотели передать российским властям подобным сигналом, Палладино сказал: «Изоляция».

«Мы — наши европейские партнеры из НАТО, ОБСЕ, Европейского Союза — все выступили с сильными заявлениями [по этому поводу]. Состоялись чрезвычайные сессии [этих организаций]. Есть объединение оппозиции и решительное осуждение за агрессию, которую мы наблюдали», — добавил представитель госдепа. Для Соединенных Штатов, по его словам, позиция по этому вопросу «была очень ясной» и определенной: от президента и до американского постпреда при ООН [Никки] Хейли и госсекретаря [Майка] Помпео». «Они [российские власти] должны вернуть Украине их корабли и задержанных членов экипажа», — заключил Палладино.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В этот день в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля. ФСБ обвинила их в нарушении госграницы. Разрешения на ее пересечение они, как указывали в спецслужбе, не получали. По украинским кораблям российская сторона в итоге открыла огонь, они были задержаны. В результате случившегося трое украинских военнослужащих получили ранения. На Украине произошедшее впоследствии назвали «российской агрессией». Москва в свою очередь назвала инцидент «провокацией» Киева.

Трамп из-за случившегося накануне отменил запланированную двухстороннюю встречу с Путиным на саммите G20 в Буйнос-Айресе. Продуктивный диалог у него с российским коллегой, как считает американский лидер, может состояться только после того, как этот конфликт будет улажен.