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ФСБ заявила о приказе украинским катерам скрытно пройти Керченский пролив
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ФСБ заявила о приказе украинским катерам скрытно пройти Керченский пролив
Конфликт в Азовском море, 19:16
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ФСБ заявила о приказе украинским катерам скрытно пройти Керченский пролив
Из документов следует, что украинским бронекатерам была поставлена задача скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. В ФСБ отметили, что украинские моряки хорошо знали о порядке прохождения Керченского пролива
Фото: ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что в ходе осмотра задержанных российскими пограничниками украинских бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» были обнаружены документы, свидетельствующие о намерении скрытно пройти по Керченскому проливу вопреки действующим здесь правилам судоходства.

​«В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере «Никополь» обнаружен документ, в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него», — говорится в сообщении ФСБ.

Фото: ФСБ РФ

В ведомстве отметили, что на «Никополе» был найден также рукописный конспект российских правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Факт наличия конспекта, по версии ФСБ, подтверждает то, что украинские моряки «были хорошо осведомлены» о порядке прохождения пролива.

Фото: ФСБ РФ

В соответствии с приказом Минтранса Таманский судоходный путь и Керченско-Еникальский канал, по которому проходит основной путь из Черного моря в Азовское и обратно, являются районами обязательной лоцманской проводки. При этом судам и кораблям необходимо заранее запросить разрешение на проход по проливу. Украинские же катера, а также сопровождающий их буксир «Яны Капу», как отмечается в сообщении ФСБ, после пересечения государственной границы России проследовали прямо в Керченско-Еникальский канал в нарушение установленного разрешительного порядка.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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​В ФСБ отчитались также о вооружении, обнаруженном на задержанных судах. В частности, каждый из бронекатеров нес на себе по две артустановки, в комплект которых входят пушка калибра 30 мм, автоматический гранатомет АГС-17 и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Кроме того, на катерах и буксире были найдены два пулемета ДШК калибра 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета Макарова, один травматический пистолет и сигнальный пистолет ПС, а также 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, сотни осколочно-фугасных снарядов калибра 30 мм и выстрелов к гранатометам, тысячи патронов калибров 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм и 12,7 мм и так далее.

На Украине произошедшее в воскресенье задержание трех кораблей — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — расценили как акт агрессии. 26 ноября Верховная рада Украины приняла закон, подтверждающий указ Порошенко о введении военного положения сроком на 30 суток.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ФСБ , Украина
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