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Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
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Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
Конфликт в Азовском море, 12:53
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Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
Проход украинских военных кораблей по Керченскому проливу требует особого разбирательства, подчеркнул Дмитрий Песков. Это стало первой реакцией Кремля на произошедшее
Дмитрий Песков (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Заход украинских военных кораблей в Керченский пролив стал «очень опасной провокацией», которая требует серьезного разбирательства, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе [ООН] по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации. Конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — сказал пресс-секретарь президента.

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Он добавил, что развернутое заявление по ситуации готовит Министерство иностранных дел.

Позднее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин получает всю информацию о произошедшем в Керченском проливе. Он добавил, что у президента пока не запланировано звонков с лидерами других стран из-за произошедшего. Будут ли события в проливе обсуждаться на будущей встрече с президентом США Дональдом Трампом, неизвестно.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия действует в соответствии с международными договоренностями, когда проводит инспекцию кораблей в Азовском море. Проход украинских кораблей без уведомления министр назвал нарушением ключевых положений международного права, передает «РИА Новости».

«Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, (…) которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства», — сказал он.

Министр также прокомментировал планы Украины объявить военное положение. «Запущен процесс объявления военного положения, уже господин Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и, я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как эта власть украинская пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается все более и более негативно», — подчеркнул Лавров.

Отдельно ситуацию в эфире «России 24» прокомментировала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в МИД будет вызван временный поверенный в делах Украины.

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Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Керченский пролив , Азовское море , Дмитрий Песков
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