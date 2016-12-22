Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды»

Украинцы отказались пользоваться услугами лоцмана и не шли на контакт с пограничниками, что и привело к такой реакции, объяснил Дмитрий Песков

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия в соответствии с действующим законодательством отреагировала на попытку украинских военных кораблей зайти в российские воды, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь идет о вторжении в российские воды иностранных военных кораблей», — подчеркнул он.

Украинская сторона не реагировала на запросы погранслужбы, как и на предложение воспользоваться услугами лоцмана, добавил Песков.

Президенты Владимир Путин и Петр Порошенко по поводу задержания украинских кораблей не контактировали, сказал он.

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