Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды»
Конфликт в Азовском море, 15:00
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Кремль назвал действия украинских кораблей «вторжением в российские воды»
Украинцы отказались пользоваться услугами лоцмана и не шли на контакт с пограничниками, что и привело к такой реакции, объяснил Дмитрий Песков
Россия в соответствии с действующим законодательством отреагировала на попытку украинских военных кораблей зайти в российские воды, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Речь идет о вторжении в российские воды иностранных военных кораблей», — подчеркнул он.
Украинская сторона не реагировала на запросы погранслужбы, как и на предложение воспользоваться услугами лоцмана, добавил Песков.
Президенты Владимир Путин и Петр Порошенко по поводу задержания украинских кораблей не контактировали, сказал он.Материал дополняется.