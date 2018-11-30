МИД России назвал истинную причину отказа Трампа от встречи с Путиным

По словам Марии Захаровой, Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным из-за внутриполитической ситуации в США

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Настоящей причиной отказа президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе стала внутриполитическая ситуация в самих США. Об этом заявила на брифинге в МИД России официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

​Накануне, 29 ноября, Трамп объявил об отказе от ранее запланированной встречи с Путиным, объяснив свое решение тем, что власти России продолжают удерживать экипажи кораблей ВМС Украины, задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива в связи с нарушением границы. При этом Трамп отметил, что рассчитывает провести «плодотворный саммит» с Путиным после того, как ситуация с украинскими моряками разрешится.

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«Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Но является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — сказала Захарова.