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Lockheed Martin $366 (+21,08%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
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Политика ,
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МИД России назвал истинную причину отказа Трампа от встречи с Путиным
По словам Марии Захаровой, Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным из-за внутриполитической ситуации в США
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Настоящей причиной отказа президента США Дональда Трампа от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе стала внутриполитическая ситуация в самих США. Об этом заявила на брифинге в МИД России официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

​Накануне, 29 ноября, Трамп объявил об отказе от ранее запланированной встречи с Путиным, объяснив свое решение тем, что власти России продолжают удерживать экипажи кораблей ВМС Украины, задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива в связи с нарушением границы. При этом Трамп отметил, что рассчитывает провести «плодотворный саммит» с Путиным после того, как ситуация с украинскими моряками разрешится.

«Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Но является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — сказала Захарова.

Политика
«Хороший первый шаг»: западные СМИ об отмене встречи Трампа и Путина

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина с Трампом намечена на 1 декабря. На ней предполагалось обсудить вопросы двусторонних отношений и стратегической безопасности. После появления записи в Twitter Трампа Песков заявил, что если встреча президентов действительно будет отменена, то у Путина освободится время для того, чтобы провести на саммите G20 «пару других полезных встреч». При этом Песков добавил, что Путин «готов к проведению контактов со своим американским коллегой».

​Саммит «Большой двадцатки» пройдет в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Автор: Евгений Калюков
Теги: МИД, Мария Захарова, Дональд Трамп
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