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Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения
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Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения
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Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения
Президент Украины назвал ограничения прав россиян «полностью оправданными», заверив, что права и свободы украинцев ограничивать не планируется
Петр Порошенко (Фото: Mykola Lazarenko / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал ограничение прав россиян во время военного положения, введенного в стране до 26 декабря 2018 года. При этом Порошенко заверил, что права граждан Украины ограничены не будут, если, конечно, не произойдет открытого вторжения российских войск.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданн​о», — сказал Порошенко. Видеозапись опубликована в его Twitter.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild украинский президент заявил, что власти России намерены захватить всю Украину.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе, он хочет всю [нашу] страну. Как российский император, каким он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», — сказал Порошенко. Он также отметил, что украинские власти видят признаки подготовки наземного вторжения со стороны России.

Накануне, 28 ноября, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Поводом для введения военного положения на Украине назвали «акт вооруженной агрессии» со стороны России (25 ноября в Керченский пролив вошли три украинских корабля, по данным ФСБ, они не получили разрешения на пересечение российской границы и были задержаны со стрельбой), а также явную угрозу широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил.

27 ноября Порошенко еще раз заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Петр Порошенко , Украина
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