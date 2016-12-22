Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, написал президент страны Петр Порошенко в Twitter. Он пояснил, что это делается для того, чтобы Москва «не формировала в Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ».
Глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал сообщил «Украинской правде», что запрет введен в рамках объявленного в стране режима военного положения.
«В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем», — добавил он.
Специальный контроль за въездом россиян в возрасте от 16 до 60 лет на Украине был введен еще в 2014 году, он также распространялся на живущих в Крыму граждан Украины. В Госпогранслужбе тогда поясняли, что с россиянами на пунктах пропуска «будут проводиться беседы», а условием их пропуска будет приглашение от физических или юридических лиц на Украине, либо подтверждение смерти близкого родственника. Кроме того, с марта 2015 года Киев запретил россиянам въезжать в страну по внутренним паспортам.
Новый запрет введен на фоне очередного обострения отношений между Москвой и Киевом, связанного с арестом украинских военных моряков в Керченском проливе. Россия настаивает, что они нарушили правила прохождения границы. Президент Украины Петр Порошенко в ответ ввел в стране военное положение. 29 ноября он сказал, что в рамках этого положения права россиян в стране будут ограничены. «Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены», — сказал он.
Накануне сообщалось, что за сутки украинские пограничники отказались пропустить более 70 россиян. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил это тем, что они не смогли объяснить цели визита.