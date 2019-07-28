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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Он также сообщил о своих претензиях к силовикам, которые «действовали очень грубо». Впрочем, Федотов недоволен и организаторами акции — оппозиционными политиками. В частности, глава СПЧ счел, что призыв муниципального депутата Ильи Яшина провести еще один аналогичный митинг — это «путь в никуда».

Политика
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

В субботу в Москве прошла акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий властей к их документам. Планировалось, что митинг состоится у здания мэрии Москвы на Тверской улице, однако полиция перекрыла проход к зданию, и в итоге протестующие разделились на несколько групп в центре города.

По данным ГУ МВД, в акции приняли участие 3,5 тыс. человек, из них 700 — это работавшие на ней журналисты. Организаторы говорили о 5–10 тыс. участников. Полицейские отчитались о задержании 1074 человек, правозащитный ресурс «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. По состоянию на 10:30 мск 28 июля, из полиции отпустили не менее 700 человек (подсчеты «ОВД-Инфо»).

Теги: Глава СПЧ, несанкционированная акция, Владимир Путин
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