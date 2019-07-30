Более 60 человек после акции протеста в Москве поместили под арест

Более 60 человек после акции протеста в Москве поместили под арест

Во время несанкционированного митинга, прошедшего в минувшие выходные в центре Москвы, полиция задержала более 1 тыс. человек. Протестующие требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Фото: Андрей Любимов / РБК

После несогласованной акции протеста в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы, которая прошла в минувшую субботу, 27 июля, под арестом оказался 61 человек. Об этом РБК сообщили в Мосгорсуде.

Еще 160 участников митинга оштрафовали.

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