Общество , 30 июл, 13:56
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Более 60 человек после акции протеста в Москве поместили под арест
Во время несанкционированного митинга, прошедшего в минувшие выходные в центре Москвы, полиция задержала более 1 тыс. человек. Протестующие требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму
После несогласованной акции протеста в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы, которая прошла в минувшую субботу, 27 июля, под арестом оказался 61 человек. Об этом РБК сообщили в Мосгорсуде.
Еще 160 участников митинга оштрафовали.
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