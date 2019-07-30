СМИ узнали о новых делах о нападениях на росгвардейцев на акции в Москве

Следственный комитет возбудил два новых дела о нападении на росгвардейцев после несогласованного митинга в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и Telegram-канал Baza.
Как отмечает собеседник ТАСС, дела открыты против «неустановленных лиц».
Одно из дел связано с распылением перцового газа, второе — с тем, что в сторону росгвардейцев бросили кусок бордюрного камня. Оба дела открыты по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), пострадавшими по ним проходят три росгвардейца (двое пострадали от перцового баллончика, один — от прилетевшего камня).
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК России.