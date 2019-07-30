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Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Мэрия не пошла на встречу представителям Либертарианской партии, которые занимались согласованием площадки для митинга оппозиции, назначенного на 3 августа. Партия решила отказаться от участия в мероприятии
Фото: Андрей Любимов / РБК

Организаторы назначенного на 3 августа митинга оппозиции решили отказаться от предложенной мэрией площадки. Об этом один из организаторов акции, член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов сообщил на своей странице в Twitter.

«Мэрия сказала, что какие-либо другие площадки кроме [проспекта] Сахарова рассматривать отказывается в принципе (цитата). Дальше ситуация не в наших руках», — написал он. По его словам, столичные власти также отказались рассматривать другие варианты публичных акций (например, шествия).

Как сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, партия хотела согласовать митиг на Новом Арбате у мэрии Москвы или на Лубянке рядом с ФСБ.

Сразу после переговоров в мэрии члена федерального совета Либертарианской партии России Михаила Светова «посадили в автобус и увезли», рассказала РБК пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко. По ее словам, с ним были двое других заявителей митинга — председатель партии Сергей Бойко и представитель московского отделения партии Антон Овчаров.

«Мы не согласны на [проспект] Сахарова. Переговоры закончились, — пояснила Петрушенко. — Дальше действия Либертарианской партии в этой ситуации заканчиваются. Мы не призываем выходить никуда. Что будут делать в этот день члены партии — это дело каждого из них», — подчеркнула Петрушенко.

Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил РБК информацию о том, что заявители, подавшие заявку на митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова. По его словам, они предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

«В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщил Олейник.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что московская мэрия согласовала акцию оппозиции, назначенную на 3 августа. «Она пройдет на проспекте Сахарова», — заявил он.

Как сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, партия хотела согласовать митиг на Новом Арбате у мэрии Москвы или на Лубянке рядом с ФСБ.


 

Авторы: Наталья Демченко, Евгения Кузнецова
Теги: митинг, выборы в Мосгордуму
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