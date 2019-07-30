Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Мэрия не пошла на встречу представителям Либертарианской партии, которые занимались согласованием площадки для митинга оппозиции, назначенного на 3 августа. Партия решила отказаться от участия в мероприятии

Фото: Андрей Любимов / РБК

Организаторы назначенного на 3 августа митинга оппозиции решили отказаться от предложенной мэрией площадки. Об этом один из организаторов акции, член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов сообщил на своей странице в Twitter.

«Мэрия сказала, что какие-либо другие площадки кроме [проспекта] Сахарова рассматривать отказывается в принципе (цитата). Дальше ситуация не в наших руках», — написал он. По его словам, столичные власти также отказались рассматривать другие варианты публичных акций (например, шествия).

Как сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, партия хотела согласовать митиг на Новом Арбате у мэрии Москвы или на Лубянке рядом с ФСБ.

Сразу после переговоров в мэрии члена федерального совета Либертарианской партии России Михаила Светова «посадили в автобус и увезли», рассказала РБК пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко. По ее словам, с ним были двое других заявителей митинга — председатель партии Сергей Бойко и представитель московского отделения партии Антон Овчаров.

«Мы не согласны на [проспект] Сахарова. Переговоры закончились, — пояснила Петрушенко. — Дальше действия Либертарианской партии в этой ситуации заканчиваются. Мы не призываем выходить никуда. Что будут делать в этот день члены партии — это дело каждого из них», — подчеркнула Петрушенко.